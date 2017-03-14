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По подозрению в служебной халатности задержаны начальник цеха готовой продукции Скидельского сахарного комбината и его заместитель

14.03.2017 - 19:49

Новости Беларуси. Задержаны первые подозреваемые по делу о происшествии на Скидельском сахарном комбинате. Как сообщили в Следственном комитете, это начальник цеха готовой продукции и его заместитель. Их подозревают в служебной халатности.

В конце февраля в результате вспышки пылевоздушной смеси на сахарном заводе пострадали пять женщин, в настоящее время в живых осталась лишь одна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
В настоящее время проводятся углубленные осмотры с привлечением специалистов систем аспирации-вентиляции. К следственным действиями привлечены ученые ведущих белорусских вузов, а также эксперты организаций, которые специализируются на техническом обслуживании данных видов систем. С учетом анализа собранных фактических данных следствием принято решение о задержании начальника цеха готовой продукции данного комбината, а также его заместителя.

К расследованию ЧП на Скидельском комбинате подключились и польские специалисты. Представители зарубежной компании имеют опыт обслуживания оборудования, установленного на предприятии.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь

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