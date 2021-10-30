По-прежнему тепло и без дождей или погода изменится? Прогноз по областям Беларуси на начало ноября
Последняя неделя октября подарила белорусам теплые дни, дождей практически не было. Выходные же и вовсе отличаются температурой, которая нечасто случается в конце октября, рассказали в программе «Плюс-минус». На столбиках термометра в дневные часы +16 – +19 °C.
Ноябрь, судя по прогнозам синоптиков, традиционно придет с дождями и похолоданием. Ожидается, что во вторник, 2 ноября, фронтальные разделы с Украины принесут осадки. Дожди пройдут на большей части республики. Температура воздуха ночью прогнозируется от +1 до +7 °C, днем +7 – +13 °C. В среду, 3 ноября, также будет дождливо, ожидается туман.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
В Риме +20°C, в Москве +10°C. О погоде в Европе на неделю с 1 по 7 ноября читайте здесь.
Установится тёплая для конца октября погода. Подробный прогноз по регионам Беларуси
25-26 октября погоду обусловит область повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса. Ожидается переменная облачность, без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер в основном северный с переходом на южный умеренный.
Но, судя по всему, это еще не встреча холодного ноября. По прогнозам синоптиков, с середины недели холодный воздух все же покинет Беларусь и установится умеренно-теплая для последних дней октября погода.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
В Париже +15°C, в Москве +4°C. О погоде в Европе на неделю с 25 по 31 октября читайте здесь.