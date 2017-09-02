По примеру взрослой команды: молодежная сборная Беларуси по футболу дома уступила грекам

Новости Беларуси. О «молодежке» под началом Людаса Румбутиса. Она была в центре внимания 1 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На городском стадионе Борисова, давно не видавшем международных матчей, гостили парни из Греции.