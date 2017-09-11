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По прогнозам в США от урагана «Ирма» так или иначе могут пострадать более 30 миллионов жителей

11.09.2017 - 11:04

Новости США. В американском штате Флорида более 3 миллионов человек остались без электричества из-за урагана «Ирма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 16 тысяч специалистов готовы приступить к восстановительным работам. 

Однако пока этого не позволяют погодные условия. На юго-западе штата серьезные затопления: уровень воды резко поднялся на 2 метра.

Хотя категория опасности постепенно снижается, сила шторма сохраняется.

Над озером Нона формируется мощный вихрь, под удар которого могут попасть не менее пяти городов. По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов жителей.

По прогнозам в США от урагана так или иначе могут пострадать более 30 миллионов жителей

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