новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

По сыну даже прогнозов не делают: пятеро белорусов, пострадавших в ДТП под Киевом, в больнице, один ребенок – в коме

28.07.2017 - 13:38

Новости Беларуси. Пятеро белорусов, пострадавших в ДТП под Киевом, остаются в больнице. Лечение продолжают двое взрослых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое детей – в тяжелом состоянии. У них множественные переломы. Один из мальчиков – в коме. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Дмитрий Матвеев, пострадавший:
Лежим мы с женой в травматологии, а старший сын еще в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи даже прогнозов не делают. Кома третье степени. Тяжелое состояние. Жене поставили аппарат Резарова, ей надо крестец восстанавливать, но в этой больнице не делают.

Три автомобиля столкнулись на трассе Киев-Одесса 25 июля. Машина с белорусскими номерами выехала на встречную полосу.

По сыну даже прогнозов не делают: пятеро белорусов, пострадавших в ДТП под Киевом, в больнице, один ребенок – в коме

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Непогода оставила без электричества около 200 населенных пунктов в центральной и западной Украине
Непогода оставила без электричества около 200 населенных пунктов в центральной и западной Украине
Во Львове внедорожник снес несколько оградительных столбцов, въехал в прохожих и перевернулся: погиб одни человек
Во Львове внедорожник снес несколько оградительных столбцов, въехал в прохожих и перевернулся: погиб одни человек
Возбуждено уголовное дело факту столкновения поездов в Хмельницкой области Украины
Возбуждено уголовное дело факту столкновения поездов в Хмельницкой области Украины
Автобус Минск-Буковель столкнулся с машиной во Львовской области: 2 человека погибли, 12 в больнице
Кадры с места ДТП и комментарии врача. Последствия столкновения автобуса с белорусами и легковушки под Львовом
В салоне – более 40 белорусов: по факту ДТП с участием автобуса Минск-Буковель во Львовской области возбуждено уголовное дело
В салоне – более 40 белорусов: по факту ДТП с участием автобуса Минск-Буковель во Львовской области возбуждено уголовное дело
Автобус Минск-Буковель столкнулся с машиной во Львовской области: 2 человека погибли, 12 в больнице
Автобус Минск-Буковель столкнулся с машиной во Львовской области: 2 человека погибли, 12 в больнице
Автобус с белорусскими туристами перевернулся под Львовом
Автобус с белорусскими туристами перевернулся под Львовом
Две гражданки Беларуси погибли в аварии в Украине
Две гражданки Беларуси погибли в аварии в Украине
Все новости по теме Авария в Украине
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru