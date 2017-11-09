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«По таким артефактам можно начинать историю города от начала ХІ столетия»: коллекцию старинных украшений получил в дар музей истории Могилева

09.11.2017 - 10:17

Новости Беларуси. Уникальный подарок получил музей истории Могилева. Уроженец города Валерий Казаков, ныне проживающий в Москве, приобрел на аукционе и передал землякам коллекцию старинных украшений. Это серебряные перстни, датированные ХVI-ХІХ веками, фрагмент браслета, крестик и монетовидный медальон времен Киевской Руси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все артефакты в разное время были найдены на территории Могилева и теперь, спустя годы, вновь вернулись в город. Наибольший интерес у историков вызывает медальон. На одной его стороне изображен герб «Трезубец» – символ династии Рюриковичей, на второй – Георгий Победоносец. Установлено, что медальон относится к ХІ веку, то есть за два столетия до первого официального упоминания в летописи о Могилеве.

Евгений Болберов, главный хранитель фондов музея истории Могилева:
Особенная для нашего города, для Могилева, ценность в том, что такие экспонаты (у нас есть сведения, что эти вещи найдены на территории нашего города) позволяют удревнить историю Могилева. Официальная дата на сегодняшний день – 1267 год. Это по летописным упоминаниям города. Но по таким артефактам можно начинать историю города от начала ХІ столетия.

Это не единственные подарки музею, сделанные Валерием Казаковым. Ранее меценат передавал Могилеву старинные книжные издания и картины, имеющие отношения к его родному городу.

«По таким артефактам можно начинать историю города от начала ХІ столетия»: коллекцию старинных украшений получил в дар музей истории Могилева

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