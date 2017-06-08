новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

По технологическому оснащению мы на высоком уровне: председатель концерна «Беллегпром» об отечественных брендах

08.06.2017 - 20:17

Новости Беларуси. Показ коллекций отечественных  брендов прошел в столице. Кстати более 60% продукции предприятия легкой промышленности отправляют на экспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наш текстиль, трикотаж, изделия из кожи охотно покупают в 55-ти странах мира.

И только с начала года объем поставок за границу превысил 135 миллионов долларов.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:
По технологическому оснащению мы на высоком уровне, остается дальше осваивать, развивать, искать новые варианты, рынки и двигаться вперёд.

Значительный шаг особенно в ассортименте, особенно в том, что сегодня производят наши предприятия.

Особенно если взять изделия изо льна, хочу подчеркнуть, что мы впереди Европы – это точно.

Мы выигрываем по экспорту и в этом году. У нас 14 % стабильно идет.

Накануне дня работников легкой промышленности дизайнеры отечественных фабрик презентовали свои новинки. Модный показ прошел «на ура».

По технологическому оснащению мы на высоком уровне: председатель концерна «Беллегпром» об отечественных брендах

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Мельница моды-2017»: какие направления выбрали кутюрье и есть ли у белорусской фэшн-индустрии свое лицо
«Мельница моды-2017»: какие направления выбрали кутюрье и есть ли у белорусской фэшн-индустрии свое лицо
Финал 26-го Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды 2017» проходит в Минске
25 роскошных образов с подиума Belarus Fashion Week
Дети с особенностями развития и юные модели в рамках Белорусской недели моды представили коллекцию одежды
Дети с особенностями развития и юные модели в рамках Белорусской недели моды представили коллекцию одежды
Украшения белорусских дизайнеров, которые не оставят равнодушным
«Мельница моды» стартовала в Минске
Фэшн-показы одежды в этническом стиле проходят в Минске
Мода с национальным колоритом – фэшн-показы одежды в этническом стиле проходят в Минске
Меховая революция: Беларусь первой в ТС ввела чипы с информацией о товаре
Меховая революция: Беларусь первой в ТС ввела чипы с информацией о товаре
Все новости по теме Мода в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru