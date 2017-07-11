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По всей Беларуси в ночь с 11 на 12 июля прогремят грозы

11.07.2017 - 21:16

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности, объявленный на 11 июля, все-таки дал о себе знать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные ливни и грозы прошли по югу Беларуси, в Брестской области. Больше всего досталось Пружанскому и Каменецкому районам. В отдельных местах выпало 10 миллиметров осадков. Порывы ветра достигали 14 метров в секунду. А вот Брест стихия миновала.

Впрочем, штормовое предупреждение сохраняется.

По прогнозам синоптиков грозы ожидаются в большинстве районов Беларуси уже ночью.

По всей Беларуси в ночь с 11 на 12 июля прогремят грозы

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