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По вторникам и четвергам в Лошицком парке проходят бесплатные занятия по хатха-йоге

06.07.2017 - 21:08

Новости Беларуси. Поздороваться с Солнцем и получить заряд хорошей энергии на весь день. Теперь в Лошицком парке проходят занятия по хатха-йоге, на которых любой желающий может прийти и научиться всему с ноля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Занятия – если позволяет погода – по вторникам и четвергам.

Прийти на них может и стар, и млад. Асаны доступны для всех, было бы, как говорится, желание. А желание, судя по всему, есть. Сегодня в Лошицкий парк пришли и малыши, и взрослые.

Тамара Баранчук, волонтер ТЦСОН Ленинского района Минска:
Сегодня пришли новые люди, которые узнали об этом из интернета. К нам присоединилась еще и молодежь.

Подробнее о других событиях в видеоинформации.

По вторникам и четвергам в Лошицком парке проходят бесплатные занятия по хатха-йоге

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