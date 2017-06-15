По запросу правоохранителей экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен лишили депутатского иммунитета

Новости Франции. Европарламент лишил экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен депутатского иммунитета. Решение приняли по запросу правоохранителей, которые обвиняют лидера националистов в выплатах зарплат сотрудникам своей партии из бюджета Европарламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже не первый случай, когда Ле Пен лишают депутатской неприкосновенности. В июле 2014 года ее также лишили иммунитета после предъявления обвинений в «подстрекательстве к расовой ненависти», однако позже суд снял обвинения и восстановил все привилегии Ле Пен.