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По запросу правоохранителей экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен лишили депутатского иммунитета

15.06.2017 - 15:59

Новости Франции. Европарламент лишил экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен депутатского иммунитета. Решение приняли по запросу правоохранителей, которые обвиняют лидера националистов в выплатах зарплат сотрудникам своей партии из бюджета Европарламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже не первый случай, когда Ле Пен лишают депутатской неприкосновенности. В июле 2014 года ее также лишили иммунитета после предъявления обвинений в «подстрекательстве к расовой ненависти», однако позже суд снял обвинения и восстановил все привилегии Ле Пен.

По запросу правоохранителей экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен лишили депутатского иммунитета

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