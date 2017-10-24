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Победа Уильямс и Плишковой: результаты теннисных матчей 24 октября в Сингапуре

24.10.2017 - 23:54

Новости Беларуси. В Сингапуре набирает ход итоговый чемпионат WTA. 24 октября в центре внимания были девушки из так называемой «белой группы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сперва зрители увидели на корте битву опыта и молодости: 37-летняя Винус Уильямс противостояла 20-летней Елене Остапенко. Соперницы выясняли отношения больше трех часов, не стесняясь дарить друг другу геймы на своих подачах. В итоге первую партию с горем пополам взяла старшая из сестер Уильямс – 7:5. Во втором сэте юная представительница Латвии отыгралась, заручившись поддержкой фортуны на тай-брэйке.

Однако в итоговой партии снова повезло американке – она победила все с тем же счетом 7:5.

Чуть позже состоялся матч Гарбинье Мугурусы и Каролины Плишковой.

Здесь вся интрига разрешилась за час: 6:2, 6:2 в пользу чешки, и она досрочно в полуфинале.

Победа Уильямс и Плишковой: результаты теннисных матчей 24 октября в Сингапуре

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