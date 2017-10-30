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Победа Возняцки в Итоговом турнире года WTA: датчанка впервые в карьере обыграла старшую из сестер Уильямс

30.10.2017 - 17:05

Каролин Возняцки впервые в карьере праздновала победу в Итоговом турнире года WTA и гарантировала себе попадание в топ-три мирового теннисного рейтинга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финальный поединок против опытнейшей американки Венус Уильямс длился всего полтора часа, но, тем не менее, вышел для датчанки сложным. Взяв первый сет – 6:4 и ведя по ходу второй партии – 5:0, Каролин упустила перевес и лишь в решающий момент смогла собраться и совершить брейк – 6:4. И Возняцки делает то, что не удалось ей в 2010 в статусе первой ракетки мира – побеждает на итоговом турнире.

Кстати, датчанка впервые в своей карьере смогла обыграть старшую из сестер Уильямс, до этого все 7 поединков неизменно складывались в пользу американки.

Победа Возняцки в Итоговом турнире года WTA: датчанка впервые в карьере обыграла старшую из сестер Уильямс

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