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Победитель конкурса «Новые имена Беларуси» Наталья Стельмах в программе «УТРО» на СТВ

02.06.2017 - 10:09

«Новые имена Беларуси». Так называется конкурс, который вот уже третий год подряд дает возможность трудящимся проявить свои сценические таланты. Все участники – непрофессионалы, работают в организациях и на предприятиях, а свободное время посвящают любимому делу. В  этом году в конкурсе приняли участие около 40 тысяч человек. На днях стали известны имена самых лучших и самых талантливых.

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – победитель конкурса «Новые имена Беларуси» Наталья Стельмах, менеджер по продажам отдела сбыта швейной фабрики в городе Дзержинске.

Наталья Стельмах

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