новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Победитель в Республиканского конкурса профессионального мастерства «Белорусский мастер-2017» Николай Козлов

02.05.2017 - 12:25

Победитель в Республиканского конкурса профессионального мастерства «Белорусский мастер-2017» Николай Козлов.

Николай Козлов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Дарья Иодель
Визажист из Гродно Дарья Иодель стала чемпионкой мира в номинации «Креативный макияж» на «World Bodypainting Festival»
Елена Мареева
Как избежать импульсивных покупок в сезон распродаж, рассказала стилист «Модного приговора»
Оксана Литвякова
Кто такой стилист-шоппер? Гость программы Оксана Литвякова рассказала о своей профессии
Инна Тимофеева
Художник-стилист по прическам и макияжу Инна Тимофеева рассказала, как создать неповторимый весенний образ?
Ольга Боброва, стилист
Стилист Ольга Боброва рассказала, как сделать жизнь ярче
Все новости по теме Стилист
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru