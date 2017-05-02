Победитель в Республиканского конкурса профессионального мастерства «Белорусский мастер-2017» Николай Козлов.
Победитель в Республиканского конкурса профессионального мастерства «Белорусский мастер-2017» Николай Козлов.
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