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Победители чемпионата Беларуси по теннису определились 14 января в Минске

14.01.2017 - 20:15

Новости Беларуси. В Минске тем временем завершился чемпионат Беларуси. Кто солировал на кортах дворца тенниса в отсутствие лидеров, узнаем из сюжета.

Победители чемпионата Беларуси по теннису определились 14 января в Минске

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