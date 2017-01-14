Победители чемпионата Беларуси по теннису определились 14 января в Минске

Новости Беларуси. В Минске тем временем завершился чемпионат Беларуси. Кто солировал на кортах дворца тенниса в отсутствие лидеров, узнаем из сюжета.
Новости Беларуси. В Минске тем временем завершился чемпионат Беларуси. Кто солировал на кортах дворца тенниса в отсутствие лидеров, узнаем из сюжета.
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