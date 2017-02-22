Победители Открытого чемпионата Беларуси по легкой атлетике в программе «УТРО» на СТВ

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – чемпион Беларуси в беге на 60 метров с барьерами, мастер спорта Виталий Парахонько, чемпионка Беларуси по спринтерскому бегу, мастер спорта Республики Беларусь Кристина Тимановская.