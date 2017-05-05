Победители районного этапа республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка» на СТВ

Победители районного этапа республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка» – Софья Цветкова, Алеся Борисевич и Анастасия Ковтун.
Победители районного этапа республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка» – Софья Цветкова, Алеся Борисевич и Анастасия Ковтун.
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