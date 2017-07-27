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Победная философия и смелая игра: сборная Беларуси по пляжному футболу готовится к третьему этапу Евролиги с новым тренером

27.07.2017 - 15:00

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу готовится стартовать в Евролиге. В ближайшую пятницу наша команда начнет выступление на третьем этапе в Москве. Помимо хозяев соперниками белорусов будут греки и швейцарцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На турнир национальная команда поедет вместе с новым рулевым: Николас Альварадо возглавил белорусскую дружину около месяца назад и уже успел отпраздновать с ней победу на «Кубке дружбы» в Витебске. Победная философия и смелая, агрессивная игра – вот на что в первую очередь направлена работа нового тренерского штаба. Капитан сборной и лучший игрок страны Игорь Бриштель уже отметил для себя позитивные изменения.

Игорь Бриштель, капитан сборной Беларуси по пляжному футболу:
Поменяли практически философию игры по сравнению с 2016 годом, когда нас тренировал Марко Октавио. Мы проделали два хороших сбора, практически перестроили всю свои игру, поменяли стиль. И я думаю, что мы готовы на 100% показать хороший результат на этом этапе.  

Лучший результат белорусов в Евролиге – это победа на прошлогоднем этапе в Венгрии и итоговое пятое место в турнире. Задача на этот сезон – повысить планку.

Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:
Если я работаю и результат становится ниже, то, естественно, это хуже. Для нас цель – попасть в полуфинал Лиги Европы. Также мы хотим квалифицироваться на чемпионат мира.

Победная философия и смелая игра: сборная Беларуси по пляжному футболу готовится к третьему этапу Евролиги с новым тренером

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