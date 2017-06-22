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Побег в плавках из аквапарка попал на видео

22.06.2017 - 20:53

Новости Беларуси. Двое посетителей сбежали из столичного аквапарка, не расплатившись, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Веселый забег в плавках попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Трое мужчин провели в аквапарке больше изначально оплаченного времени, а сумму 520 рублей решили сэкономить. План был прост: один из них переоделся и сел в машину. Пробежав небольшую дистанцию босиком, к нему присоединились товарищи.

Уже на следующий день «беглецы» нашлись и пообещали вернуть деньги.

Побег в плавках из аквапарка попал на видео

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Источник: youtube.com
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