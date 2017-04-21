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Побыть с малышом всей семьёй: в Польше и Исландии папам новорождённых дают оплачиваемые отпуска

21.04.2017 - 21:35

Первая страна, которая на законодательном уровне закрепила обязательный отцовский отпуск – Норвегия. Там папы могут уходить  в декрет на 6 недель. В каких ещё странах «папин отпуск» – обычное явление, рассказали в программе «Открытый разговор».  

Дети в Исландии
Нигде в мире нет такого количества мужчин, ухаживающих за своими детьми, как в Исландии. По данным соцопросов, в этой стране до 90% отцов идут в декрет. Согласно исландскому законодательству, мужчина, у которого родился ребенок, может получить отпуск на три месяца наравне с женщиной. Все это время ему выплачивают пособие в размере 80% от его среднего заработка за последний год. Таким образом, оба родителя находятся рядом с ребенком в первые месяцы его жизни.Дети во Франции
Во Франции каждый отец вправе воспользоваться декретным отпуском на две недели вместо матери и при этом получать свою обычную зарплату.Дети в Бельгии
В Бельгии отцовский отпуск также оплачивает наниматель: первые три дня сохраняется 100% дохода, оставшиеся 82 дня платят не более 102 евро в сутки.Дети в Словении
В Словении папам малышей положено три месяца отцовского отпуска. Первые 15 дней сохраняется 90% дохода, остальное время не оплачивают.Дети в Польше
В Польше мужчина, который только что стал отцом, может взять двухнедельный отпуск с полным сохранением заработка, чтобы быть все это время рядом с любимой. Кроме того, мужчина вправе воспользоваться 30 днями папиного отпуска. Все это время ему выплачивают пособие.Дети в Греции
Один из самых коротких отцовских отпусков в Греции. Всего два дня. Зато с полным сохранением заработка.Дети в Швеции
В Швеции семья недополучает часть пособия, если каждый из родителей не воспользуется правом побывать в отпуске по уходу за ребенком. На время декрета за мужчиной сохраняется 90% от заработной платы. Вот почему в этой стране отцам выгодно уходить в декрет.

Появится ли в Беларуси обязательный отцовский отпуск?

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