новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

«Поцеловались на сцене – об этом поговорила страна». Владимир Максимков о том, зачем Беларуси «Евровидение»

15.05.2017 - 17:12

Новости Беларуси. Музыкальный продюсер высказал своё мнение во время ток-шоу «Что происходит»

Вы были продюсером первого дуэта, который отправлялся на «Евровидение». Вы, по-прежнему, будете утверждать, что по «Евровидению» о стране не узнают? К примеру, говоря о том, как прошло оно вчера?

Владимир Максимков, продюсер:
Не совсем так. Речь  идёт о том, что участвовать в конкурсах надо обязательно. Не имеет значение, какое место вы там занимаете, важно, как вы о себе там заявите, как вы нашумите. Именно эмоциональный фон потребителя, в конечном итоге, определяет его покупку, в том числе. Если относиться к стране, как к проекту – я не согласен с посылом, что Беларусь не нуждается в рекламе. Нуждается очень. Как всякий продукт. Страна – это проект. Проект этот надо продумать, понять, поставить цели, задачи. Понять, кому это нужно, продвинуть, прорекламировать и тогда получать какие-то дивиденды. Само по себе это никак не придёт.

И, в этом смысле, «Евровидение» – это площадка, где можно о стране заявить.

Национальный язык – это информационный повод. Об этом поговорили. Не первое место, но зато повод есть. Поцеловались на сцене – об этом поговорила страна.

«Евровидение», чемпионат мира по хоккею и имидж Беларуси: «Что происходит»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Композитор Евгений Олейник: «Евровидение» – это инструмент, нельзя воспринимать его, как самоцель»
«Александра и Константин»: «В наше время Кончита Вурст не побеждала, и мы не могли позволить себе вольности целоваться»
Naviband
Naviband у Беларусі сустракалі як пераможцаў: чаму 17 месца на «Еўрабачанні» нельга параўноваць з папярэднімі вынікамі
Naviband
Как поддерживали Naviband на Евровидении в Киеве – видеофакт
Naviband
Naviband рассекретили свои отношения на сцене «Евровидения»: комментарий артистов
Евровидение-2017. Naviband, семья из Беларуси, заняла 17 место в финале
Сальвадор Собрал
Сальвадор Собрал из Португалии с песней «Amar Pelos Dois» выиграл «Евровидение-2017»
Naviband
«Было бы здорово в 2018 году поехать в Минск»: Виталий Кличко и вся украинская столица – в ожидании финала «Евровидения»
Все новости по теме Евровидение 2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru