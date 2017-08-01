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Почему Америке нужен был Трамп и что связывает Моргулиса с Евтушенко?

01.08.2017 - 23:04

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов и политолог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Майкл Моргулис о политике Трампа: «Исходя из его позиций, будут улучшения в отношениях с Беларусью»

Реакция Трампа на рассказ о Беларуси: «Говорит своей жене: «Это же недалеко от твоей страны»

Майкл Моргулис о поездке в Донецк: «Хочу привезти в Америку мальчика Колю, которому оторвало взрывом ноги и руку»

Моргулис о ситуации в Украине: «Православная церковь должна была бы быть примирителем этого конфликта»

Майкл Моргулис: «Расстреливайте меня вот тут, я ничего не дам – ни одного шприца, ни одной банки консервов»

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