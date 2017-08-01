новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Почему белорусские арбузы слаще, чем завозные и какие блюда можно приготовить из этой ягоды?

01.08.2017 - 11:35

Арбуз – сочный король лета и желанный гость практически на каждом столе. Доктор сельскохозяйственных наук Мечислав Францевич Степуро посвятил изучению этой ягоды массу трудов. В прошлом году ему удалось вырастить арбуз весом 18 килограмм. Учёный уверен, что в скором времени эта культура перестанет быть для Беларуси экзотикой.

Арбуз – теплолюбивая культура. Заниматься ее выращиванием можно и в наших широтах, особенно в южной зоне страны. Необходимо лишь подкармливать растение органикой, следить, чтобы в почве хватало кислорода.  Арбуз может переносить длительную засуху, дожди влияют на него пагубно. Белорусские арбузы выращивают без использования химии, потому и хранятся они не больше двух месяцев. Уже с середины лета, прилавки на рынках переполнены не только отечественной, но заморской ягодой.  

По словам Ивана Бунина, «нет ничего более трудного, чем распознать хороший арбуз и порядочную женщину». Как же понять, что ягода начала портиться или вовсе не дозрела?

Как думаете, блюда из какой ягоды с таким аппетитом уплетает это семейство?  Папа, а по совместительству шеф-повар Андрей Резников с утра выбрал на рынке сочный арбуз и приготовил из него салат, гаспачо и смузи.

Прямо сейчас мы расскажем, как приготовить простые и очень вкусные блюда из арбуза.

К аккуратно выложенным кусочкам арбуза добавляем голубику, малину, листья салата, рикотту и мяту. Поливаем наш салат заправкой - и блюдо готово!

Сердцевину арбуза кладём в ёмкость для блендера, добавляем овощи, чуть соли, перца, немного мяты и базилика, а так же кусочек льда.

Быстро и просто, гаспачо готов!

Также из арбуза можно сделать освежающий смузи. Не бойтесь фантазировать, любимые ягоды в сочетании с арбузом и мятой создадут замечательный вкус.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Планировали использовать как корм, а в итоге нужно выкашивать: как в Витебской области борются с зарослями борщевика
Планировали использовать как корм, а в итоге нужно выкашивать: как в Витебской области борются с зарослями борщевика
Борьба и заработок на борщевике: Вороновский сельсовет продает земли с растением с аукциона
Борьба и заработок на борщевике: Вороновский сельсовет продает земли с растением с аукциона
Уже по 3,50 предлагали, но мы еще не отдаем: в Беларуси начался сезон черники
Уже по 3,50 предлагали, но мы еще не отдаем: в Беларуси начался сезон черники
Как правильно заготавливать природные лекарства с пользой для себя и окружающего мира?
Свадебная флористика: как научиться делать шикарные букеты для невест
Свадебная флористика: как научиться делать шикарные букеты для невест
Дачный дизайн: топиарий и арбоскульптура – художественная фантазия в вашем саду
Наталья Македонская: В Беларуси можно увидеть около 200 сортов сирени!
«Минская красавица»: в Ботаническом саду появился новый сорт сирени
«Минская красавица»: в Ботаническом саду появился новый сорт сирени
Все новости по теме Растения и цветы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru