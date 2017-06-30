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Почему часть отпуска обязательно должна быть не меньше 14 дней?

30.06.2017 - 21:38

Новости Беларуси. Откуда взялась эта цифра, рассказали в программе «Открытый разговор».

Ирина Шеляева, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:
Это – минимальный срок для восстановления трудоспособности работника. Если же в коллективном договоре, либо соглашении, либо в трудовом договоре может быть предусмотрена норма,  что трудовой отпуск разделяется не на 2 части, а на 2 части и более. То есть, вот это – тот случай, когда работник может взять 1 день в счёт отпуска, 2 дня в счёт отпуска. Но, если написано, что трудовой отпуск разделяется только на 2 части, то здесь одна из них – 14, а там уже – остальная.  

Вадим Григорьев, практикующий консультант в области трудовых отношений и оплаты труда:
Часть отпуска может быть перенесена на другой год. Работник может быть отозван из отпуска. Часть отпуска может быть компенсирована. Но гарантированное предоставление 14 календарных дней в течение каждого рабочего года наниматель обязан предоставить работнику.

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