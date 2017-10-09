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Почему часть свидительств белорусских изобретений осталась лишь на архивных бумагах?

09.10.2017 - 14:23

Помните ли из фильма «Пикник», как крестьяне убирают поля с помощью обычных кос и серпов. Теперь во всём мире для сбора урожая используется техника. И всё благодаря разработке 19 века. «Золотым умом» сельского хозяйства того времени стал наш белорусский агроном Андрей Власенко. Он первый в мире смастерил и испытал образец зерноуборочного комбайна под назнванием «конная зерноуборка на корню». С четырёх часов до четырёх минут. Настолько сократить процедуру выпаривания сахарного сиропа помогло машинное изобретение Александра Скирмунта из Кобринского уезда. Запатентованная технология могла непрерывно работать над получением сахара, благодаря чему производство увеличилось в 48 раз. Так предприниматель Александр Скирмунт стал первым официально признанным белорусским изобретателем. Однако всё же значительная часть свидительств белорусских изобретений осталась лишь на архивных бумагах. Причин для этого несколько. Кто-то опережал наших соотечественников в процедуре получения патента. Кто-то не получил финансовую поддержку государства.

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