Почему директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало освобожден от занимаемой должности?

2 марта директор Парка высоких технологий Валерий Вильямович Цепкало был освобожден от занимаемой должности. После 11 лет успешной истории, после того, как им был построен ультросовременный Парк высоких технологий, после почти миллиарда выручки в год и купленного за собственные средства комплекса зданий в районе площади Якуба Коласа.

22 февраля гродненский учитель, ставший самым молодым белорусским заместителем министра иностранных дел, отметил хоть и не круглую, но весомую дату рождения. Валерий Цепкало, бывший одним из руководителей предвыборного штаба Александра Лукашенко, стал одним из самых популярных в Вашингтоне белорусских дипломатов, вернулся в страну.

В США он, говорят, не только дружил с четой Клинтоном, но общался с крупными американскими финансистами, преподавал в престижных американских ВУЗах.

Он, назначенные в 2002 году помощником президента по международным вопросам, не только придумал идею Международного финансового центрам и реализовал идею и построил ПВТ,

вырастившего EPAM и Айтранзишн, пригласил в Бобруйск президента Майкрософт Стива Балмера. И тот приехал!

Поговаривают, что влиятельный однокурсник нынешнего главы Азербайджана по МГИМО сумел убедить предоставить Беларуси большой валютный займ во времена, когда валюты в стране не хватало.

Но нет, источники, близкие к Валерию Цепкало утверждают, что его желание уйти из Администрации ПВТ для реализации собственных творческих проектов, уже неоднократно озвучивалось самим Валерием Цепкало. И скорее всего именно оно послужило основной причиной освобождения от должности директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало