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Почему Эдуард Дубров произвел замену в парном поединке финала Кубка Федерации?

13.11.2017 - 12:32

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Александр Василевский – экс-капитан сборной Республики Беларусь в матче Кубка Дэвиса.

Всех волновал вопрос, кто будет играть парную встречу. Эдуард Дубров – капитан команды – сделал выбор в пользу Арины Соболенко и Александры Соснович. Казалось бы, они уже сыграли, они уже эмоционально выхолощены, устали физически. В то же время Вера Лапко, Лидия Морозова – известные хорошие парные игроки – так на корт и не вышли. На ваш взгляд, почему?

Александр Василевский, экс-капитан сборной Республики Беларусь в матче Кубка Дэвиса:
Наверное, здесь главную роль сыграл тот факт, что и Арина, и Саша уже поиграли на этом корте, очень хорошо почувствовали покрытие, атмосферу, которая царит на «Чижовка-Арене». Была надежда, что, за счет того, что они уже «понюхали пороха» и почувствовали вкус победы, они выиграют и в парном матче.

Почему Эдуард Дубров произвел замену в парном поединке финала Кубка Федерации?

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