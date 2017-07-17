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Почему гран-при конкурса молодых исполнителей Витебск-2017 может никому не достаться

17.07.2017 - 21:31

Новости Беларуси. 17 июля разрешится и главная интрига фестиваля – кто станет победителем конкурса исполнителей эстрадной песни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верхнюю строчку с общим баллом 151 занимают сразу два артиста – Егор Шаранков из Беларуси и Влад Сытник из Украины.

По условиям конкурса, гран-при в 2017 году быть не должно. Лидер должен опережать остальных минимум на три балла. Тем не менее, решающее слово за жюри.

Егор Шаранков, участник Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (Беларусь):
Мы до сих пор не понимаем, как все повернется. Ждем вечера, потому что на самом деле очень интересно, как все-таки распределятся места. Конечно, под каким-то таким напряжением пока что.

Но, тем не менее, мы пытаемся расслабиться.

Уже большинство конкурсных дней прошли, сегодня просто хочется выйти, порадоваться за себя, за других, получить максимум позитивных эмоций.

Почему гран-при конкурса молодых исполнителей Витебск-2017 может никому не достаться

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