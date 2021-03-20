Почему Конституция нуждается в реформировании и какие белорусские продукты дарят на самом высоком уровне? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Главные новостные темы в стране и мире найдут отражение в итоговой программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.
О чем расскажут корреспонденты СТВ, смотрите в видеоматериале.
Смотрите программу «Неделя» 21 марта в 19:30 на телеканале СТВ.
Ветеран Великой Отечественной обратился к белорусской молодёжи: вы должны эту Победу помнить всегда, передавать своим детям
Новости Беларуси. Многолюдно 20 марта было в мемориальном комплексе «Шуневка». Здесь минутой молчания почтили память всех мирных жителей, погибших от рук карателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Населенный пункт вместе со всеми жителями – это почти 70 человек – сожгли в мае 1943-го. Не щадили фашисты ни детей, ни стариков. Самому младшему из погибших было шесть лет. Тогда лишь троим жителям посчастливилось выжить.
Мы завоевали эту Победу, а вы должны эту Победу помнить всегда, передавать своим детям, внукам.
В мае-июне 1943 года на территории Докшицкого района немецкое командование провело карательную операцию по уничтожению мирных жителей. 99 деревень стерты с лица земли, убиты более 20 тысяч человек.
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