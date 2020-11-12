Почему коронавирус «вальсирующий» и чем можно помочь врачам? Рассказывает председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома
Новости Беларуси. Подробнее о готовности минских клиник ко второй волне COVID-19, о введении обязательного масочного режима и изменениях в работе медучреждений в студии Новости «24 часа» рассказала председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок.
Мы продумываем вперед целый ряд мероприятий по оказанию помощи жителям нашего города
Татьяна Савчик, СТВ:
На этой неделе вы уже приступили к своим должностным обязанностям, возглавили столичное здравоохранение. Надо признать, не самый простой период, вторая волна COVID-19. Хотелось бы услышать ваше мнение: насколько столичные клиники готовы к этому периоду (конечно, с учетом весенне-летнего опыта).
Жанна Казаченок, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Я хочу отметить, что действительно такое не очень простое время в развитии течения COVID-инфекции, эпидемиологической ситуации. Но, кем бы ни был врач – начальником управления, заведующим отделением, просто врачом либо медицинским работником среднего звена – это люди, которые всегда готовы прийти на помощь жителям нашего города.
Я бы сказала, что понятие готовности стационаров, клиник включает несколько понятий. Прежде всего наш золотой фонд – это кадровый потенциал. Потому что наши врачи, медсестры, нянечки – с учетом опыта первой волны, когда было многое неожиданно, было очень сложно: где-то не хватало средств индивидуальной защиты, где-то не хватало знаний, где-то не хватало, наверное, времени, они очень героически отнеслись к этому – и сейчас они встретили уже эту вторую волну в полной готовности. Я хочу сказать, что мы продумываем вперед целый ряд мероприятий по оказанию помощи жителям нашего города.
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В Минске ввели обязательный масочный режим. Что думают горожане?
Пользуясь возможностью, я очень хочу попросить, призвать даже жителей нашего города. Вот сегодня как раз ввели решением Горисполкома масочный режим – не относиться к этому как к чему-то такому, «не относящемуся лично ко мне». Это очень важно. Масочный режим – личная защита каждого.
Когда маска спущена ниже носовых ходов, она, конечно, не очень эффективна
Татьяна Савчик:
Обязательный масочный режим. Хотелось бы обсудить эту тему подробнее. Он уже существует во многих областях страны, сегодня было принято решение о введении масочного режима в столице. Еще раз хотелось бы услышать ваше мнение: насколько маска снижает риск заражения? Потому что у многих различная реакция по этому поводу.
Жанна Казаченок:
Введение масочного режима является очень важным мероприятием для нашего города. Я очень прошу жителей нашего города правильно понять эту меру, поскольку ношение маски снижает… я не могу вам сказать в процентном отношении, но значительно снижает риск заболевания и нагрузку на учреждения здравоохранения Минска.
Мы не должны забывать, что медицинскую помощь оказывают такие же люди, как все жители города Минска, только с медицинским образованием. Кадровый потенциал города очень необходимо беречь для того, чтобы в последующем в адекватном объеме оказывали медицинскую помощь.
Татьяна Савчик:
Тут очевидно, что еще важны правила ношения маски. Потому что даже сейчас можно встретить в столице такую ситуацию: заходишь в торговый центр, и тот же кассир может опустить маску на уровень рта и считать, что принял все возможные меры безопасности. Имеет ли она этот эффект в таком случае? Какие правила?
Жанна Казаченок:
Правила ношения маски сейчас полностью в информационной сети оговорены. Понятно, что должна маска закрывать слизистые оболочки носовых ходов и рта. Правила ношения маски? Конечно же, когда она спущена ниже носовых ходов, она, конечно, не очень эффективна.
Мы сейчас отрабатываем механизмы и будем предусматривать пути заочной выписки рецептов и листков нетрудоспособности
Татьяна Савчик:
Одно из нововведений, которые были приняты, чтобы разгрузить врачей, – что выписку листов нетрудоспособности, рецептов сейчас могут делать медсестры и фельдшеры. Как это сегодня будет работать и можно ли это делать дистанционно?
Жанна Казаченок:
Разрешена выдача листков нетрудоспособности медицинскому персоналу со средним специализированным образованием. Это значительно облегчит работу практикующих врачей, которые оказывают непосредственную помощь больным пациентам с COVID-19.
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Свежее разрешение. Естественно, оно вовремя пришло, мы сейчас отрабатываем механизмы и будем предусматривать пути заочной выписки рецептов и листков нетрудоспособности.
Мы планируем еще привлечь и последние курсы студентов медицинских училищ
Татьяна Савчик:
Сейчас на помощь в COVID-клиники Минска приходят студенты. Как эта работа организована?
Жанна Казаченок:
Огромное спасибо нашей молодежи, которая откликнулась. Я не буду цифры озвучивать, но студенты Минского государственного медицинского университета направлены в детские, взрослые поликлиники, стационары. Они работают в кол-центрах, делают обходы пациентов, следят за состоянием здоровья пациентов. Является очень серьезной поддержкой наше подрастающее поколение врачей.
На данном этапе помогают студенты-волонтеры, но мы планируем еще привлечь и последние курсы студентов медицинских училищ.
Вы очень поможете, если вы будете пользоваться масочным режимом и проводить дезинфицирующие мероприятия
Татьяна Савчик:
Пережив первую волну, получив какой-то опыт, стали ли мы сильнее, более подготовленными? Вас лично чему научила эта первая волна?
Жанна Казаченок:
Первая волна, наверное, научила задумываться о том, как важна жизнь человека. К ней не нужно относиться так, как будто бы это процесс бесконечный. COVID-инфекция – это невидимый вирус (я его где-то называю «вальсирующий вирус»), который может привести к различным последствиям.
И именно поэтому я призываю – повторюсь и буду повторять – прошу жителей Минска соблюдать профилактические мероприятия: пользоваться средствами индивидуальной защиты, дезинфекцией, соблюдать определенную дистанцию при общении. Потому что очень важна вирусная нагрузка, то есть время контакта с пациентом, который страдает вирусной инфекцией.
Это все имеется в информационном пространстве, поэтому убедительная просьба: вы очень поможете нам всем, если вы будете пользоваться масочным режимом и проводить дезинфицирующие мероприятия.
В Минске ввели обязательный масочный режим. Что думают горожане?
Новости Беларуси. В столице введен обязательный масочный режим. Нововведение касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутках и автомобилях такси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Штрафы для минчан, которые не носят маски, пока не предусмотрены. За нарушение санитарных правил по административному кодексу отвечать будут руководители объектов. Минчане положительно относятся к такому решению.
В закрытых помещениях – да. На улицах – до сих пор не вижу смысла в маске, воздух же вокруг. В трамвае каком-нибудь условном – да, в комнате – да, на улице – не вижу смысла.
На самом деле маска не защищает от распространения вируса и больше вредит организму, нежели от чего-то защищает.
Я носила маски в общественных местах: в магазинах, в метро, в транспорте.
Носить стоит, но я считаю, что это ненадёжное средство.
Специалисты утверждают, что ношение любой маски позволяет снизить риски заражения инфекцией. Но такие средства защиты лучше менять каждые два часа. Масочный режим будет действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки.