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Почему люди уходят с наёмной работы и открывают своё дело: «Что происходит»

19.06.2017 - 19:22

Новости Беларуси. Очередная промышленная революция, смена технологий, глобальные финансовые кризисы и рост безработицы во многих странах изменили рынок труда. Всё больше людей пытаются трудиться в форме самозанятости. Можно продолжать жаловаться на работодателя, на низкую зарплату, на нелюбимую работу. Можно открыть свой проект, заниматься любимым делом и получать дополнительный доход. Всё ли так просто, на самом деле? Что можно сказать о самозанятости в Беларуси? Насколько просто начинать собственное дело?  Это обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

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