Почему на «Бобруйскагромаше» не бастуют и какие фейки пишут о его руководстве? Рассказывает гендиректор
Новости Беларуси. Генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич в рубрике «Мнение» программы Новости «24 часа» на СТВ.
Политические игры, может быть, идут, но, что касается сельскохозяйственной техники, мы ее отгружаем и нашу технику берут
Виктория Ходосок, СТВ:
2020 год для мировой экономики оказался более чем сложным. Но не раз слышала от руководителей белорусских предприятий, что пандемия сыграла на руку: новые контракты, открылись новые рынки сбыта товаров. Как дела обстоят на «Бобруйскагромаше»?
Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:
Год действительно очень сложный и для промышленности, и для Республики Беларусь. Он у нас достаточно переломный. Что касается объема производства, то «Бобруйскагромаш» выстоял во время пандемии и не упал в объемах производства, а по определенным рынкам сбыта мы приросли и отгрузили больше продукции, чем даже в более спокойный 2019 год.
Виктория Ходосок:
А кто сегодня ваши основные партнеры? И сказывается ли ситуация внутри страны, внешнее давление на переговоры?
Надежда Лазаревич:
У нас основной партнер – Российская Федерация. Мы интересны не только крупным игрокам, но и небольшим странам – Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Чехия. Сербия с недавнего времени у нас тоже хороший партнер, мы поставляем туда сельскохозяйственную технику.
Виктория Ходосок:
Обстановка как-то сказалась?
Надежда Лазаревич:
Евросоюз «косо смотрит» – это последний месяц такой у нас сложный. Но даже в Евросоюзе люди понимают, что надо кушать. Понимают, что нужно успеть посадить, посеять, собрать урожай и потом кормить своих людей. Поэтому политические игры, может быть, идут, но, что касается сельскохозяйственной техники, мы ее отгружаем и нашу технику берут.
Конечно, были моменты, необходимость общения с людьми, объяснять ситуацию ту или иную. Но люди слышат
Виктория Ходосок:
Ситуация в стране развивается по сценарию цветных революций. Как следствие – забастовки рабочих. Как дела в холдинге с этим вопросом?
Надежда Лазаревич:
У нас в холдинге, слава богу, все тихо. Скажем так, мы не участвовали, и мне не было необходимости успокаивать своих людей по забастовкам. Конечно, были моменты, необходимость общения с людьми, объяснять ситуацию ту или иную. Но, слава богу, люди слышат. «Бобруйскагромаш» – наверное, один из немногих холдингов, который не был подвергнут забастовкам. Хотя призывы извне однозначно были: и писали Telegram-каналы, «Белшина» рядышком с нами. В течение прошлой недели каждый день были призывы к нашим сотрудникам, что они должны выйти, показать свое единое отношение к политической ситуации. Но у нас оказались более мудрые люди, за что я им очень благодарна. Они все-таки слушают свой разум.
И, знаете, «Бобруйскагромаш» почему, может быть, еще не подвержен был – потому что два года назад предприятие переживало достаточно сложный период. И объемы производства были очень маленькие, и были большие убытки, и люди получали среднюю зарплату 600 рублей. Буквально за два года мы приросли в объеме производства в 2,5 раза, у них зарплаты выросли – сейчас средняя 1 000-1 100 по предприятию. Есть социальные дотации, добровольное страхование каждый человек у нас получает. Поэтому люди видят результат. Люди видят, что предприятие хорошо работает. И они понимают, что они это могут потерять в одночасье.
Я считаю, что производство не место для политических дебатов
Виктория Ходосок:
Наверное, вы заметили, что влиянию сейчас подвержены государственные предприятия, не частники – про них мы ничего не слышим. Вопрос такой: а что, социальных благ нет на МТЗ, МЗКТ – почему выходят они?
Надежда Лазаревич:
Кто выходит? Давайте посмотрим на тот же МТЗ – 200 человек, которые, может, считают, что их не видели или не слышали, или еще что-то. Но объемы тракторные не упали, план был – они его и выполняют, понимаете? Да, неприятно.
Посмотрите: министр приехал, вице-премьер приехал, премьер приехал. Уже столько внимания, уже объясняли. Ну, какие требования? Те, которые прочитали в интернете, в Google и то, что им написал кто-то в Viber? Я считаю, что производство не место для политических дебатов.
Виктория Ходосок:
Вы, наверное, заметили, что во всей этой истории особенно отличился Минск, периферия поспокойнее. Связано ли это как-то с тем, что в регионах люди как-то попроще живут?
Надежда Лазаревич:
Просто в Минске основные предприятия наши градообразующие. Понятно, когда идет политическая борьба – там тоже сидят люди, которые просчитывают – конечно, нужно внести дисбаланс в крупные холдинги, там, где основная масса. Тогда за ними пойдет какое-то уже какое-то основное меньшинство – так они считали.
Мне кажется, их просчет был очень велик, потому что и на МАЗе, и на МТЗ, и на МЗКТ были волнения. На том же «Атланте», может быть, небольшие. Два дня и все, и достаточно, понимаете? Люди пришли на работу и дальше работают.
Пишут, что у меня сын, что в Бобруйске для него строится теннисный корт. У меня вообще дочь
Виктория Ходосок:
На рабочих, которые выходят на забастовки, оказывается давление скорее психологическое: «Вы не с нами, значит, против нас, за действующую власть». Но люди могут быть аполитичны, думать о будущем своей семьи. Вы столкнулись с такими претензиями?
Надежда Лазаревич:
Да. У нас были призывы, призывы моим коллегам о том, что нужно выходить, нужно поддерживать общую политику забастовок. Это было у нас и в Telegram-каналах, которые тоже в Бобруйске размещены, и не только. У меня в холдинге предприятия и в Орше, и в Бресте, и в Могилеве, и в Молодечно. Везде были эти призывы, везде призывали людей. Но действительно большинство людей, как вы сказали, кто-то аполитичен, а кто-то понимает (еще раз повторюсь) – когда видели, что у них было, а что стало – что они могут потерять. Когда человек боится потерять свои блага, он начинает думать немножечко по-другому, более трезво.
Виктория Ходосок:
Согласны ли, что некоторые Telegram-каналы напоминают секты с инструкцией?
Надежда Лазаревич:
Да. Там же все одно и то же: три-четыре этих Telegram-канала, один одного копируют, эту новость переносят, где-то что-то говорят. Обязательно идут какие-то негативные вещи, высказывания о руководителях предприятий, тех людях, которые имеют альтернативную точку зрения. У них это просто.
Сама столкнулась, про меня очень многие вещи писали, которые действительно неправда. Когда вы пишете, что у меня есть сын… У меня вообще дочь. Пишут, что у меня сын, что в Бобруйске для него строится теннисный корт. Даже мои подчиненные, которые это читают, понимают, что это полное вранье, потому что я человек открытый, я ничего не скрываю – как я живу, какими интересами. Они понимают, что это вранье, и, наверное, делают правильные выводы, слышат руководителя. Я им очень благодарна.
У меня коллектив – это 3 000 человек. Все выходят на работу, выполняют свои функции, необходимые для того, чтобы наш завод существовал, чтобы мы производили своевременно продукцию, которая действительно нужна и Республике Беларусь, и другим рынкам.
В любой стране есть и за власть, и против действующей власти. Это нормально. Но не надо меньшинство переводить в большинство
Виктория Ходосок:
Вы видите, кто в основном выходит на митинги. Это молодежь. Они действительно за новую Беларусь или не понимают, что делают – такой эффект толпы?
Надежда Лазаревич:
Им действительно интересно вместе собраться, где-то побалагурить, еще какие-то вещи. И плюс там же очень много детей, которые вернулись из Литвы, Польши. Дети, которые обучались и видели немножко другую жизнь. Хорошую или нет? С их стороны она, может быть, и хорошая, потому что за них папа платил, обучение оплачивалось, они не думают, как заработать деньги. В основном там хороший уровень достатка, родители могут позволить отправить детей учиться за границу. Поэтому они ничем не обременены и им кажется, что так и должно быть. Поэтому они сейчас, с учетом пандемии, вернулись сюда, потому что там они оказались не нужны, им никто не гарантировал лечение – сюда они вернулись и здесь проявляют свои, так сказать, творческие порывы.
Да, есть и идейные, однозначно. И мы видим этих людей. Понятно, что в любой стране есть и за власть, и против действующей власти. Это нормально. Но не надо меньшинство переводить в большинство и показывать, что их больше, чем тех, которые голосовали за действующего Президента.
«Никто не собирается бастовать, потому что это зерно. Не будет хлеба – будет голод». Что говорят сотрудники комбината в Борисове
Новости Беларуси. Горячая пора сегодня не только у аграриев, но и у переработчиков: хлеб должен быть на столе в каждом доме. На Борисовском комбинате уже заготовлено почти 140 тысяч тонн зерна, полностью выполнен госзаказ. В экспортном портфеле уже есть новые контракты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так горячо на проходных Борисовского комбината хлебопродуктов точно еще не было, по крайне мере в последние годы. Урожай зерновых на полях на радость не только аграриям, но и переработчикам. Потребители, уверяют, еще обязательно оценят их труд. Главное сейчас – убрать и сохранить урожай. Вот, в общий каравай прибыли очередные 9 тонн зерна.
Сергей Ильюшонок, водитель агрофирмы им. Суворова:
Близимся к концу, конечно, к завершению. Еще надо немного поднапрячься, но все идет хорошо. Поломок больших нет, работаем в штатном режиме. Работаем как и работали, нам главное – урожай, собрать хлеб.
Мельница сегодня тоже работает без остановок. Оборудование не подводит. Благодаря поэтапной модернизации производство обновляется. Процессы автоматизированы. Одно «но» – отделять зерна от плевел приходится не только в технологическом процессе.
Юрий Анищук, компрессорных установок Борисовского комбината хлебопродуктов:
Никто не собирается бастовать, никто не хочет останавливать предприятие, потому что это зерно, зерно перемалываем на муку, а мука – это хлеб. Не будет хлеба – будет голод. Сказала Тихановская в своем интервью там, в газете, что, мол, Беларусь працавітая и мирная. Где же працавітая? Она считает, что мы працавітые, а сама хочет, чтобы мы не работали, стояли. Где же мирная, когда поднимают нас, людей, молодежь особенно, на забастовки? Это разве мир? Это не мир.
Жительница Донбасса, которая переехала в Беларусь: «Понимаешь, что в тебя может прилететь в любую секунду»
Игорь Барышников, работник элеватора Борисовского комбината хлебопродуктов:
Я помню, как у меня был маленький ребенок и жена два часа стоит в очереди за десятком котлет, десятком яиц, а потом растягивала это на неделю, добавляла туда то картошки, то еще чего-то. Ну так что, к этому вернуться? Разрушить недолго, а вот попробуй построить.
Для переработчиков сейчас важно обеспечить Беларусь собственной мукой и проработать экспорт. Продукцию нового урожая представили на торговой бирже. Уже заключены новые контракты. В поставках заинтересованы Молдова, Россия, Украина. Экспорт – дело такое, медлить нельзя, ведь это будущий кошелек предприятия.
Павел Васильков, начальник цеха мукомольной продукции Борисовского комбината хлебопродуктов:
Если мы, не дай бог, здесь упустим свой рынок, то мы туда не вернемся. Те же БезАЗы, МАЗы, МТЗ в Польше нужны? В Польше, в Европе, или в США повезут, вместо John Deere? Ну, смешно. И деньги кто нам будет платить, где мы работать будем, соответственно, за что жить? Все на клубнику поедем в Польшу?
Борисовский комбинат хлебопродуктов – это одно из звеньев огромного холдинга. Рядом на заводе освоили производство макарон. Первые партии белорусских рожков отправили в Китай. На территории с мельницей разместился и комбикормовый завод. Без сбоев поставки идут на фермы и комплексы.
Комбикорм гружу, в Логойск везу.
Комбикорм везут и на свои животноводческие комплексы. Они так же входят в команду холдинга. И это еще не все. Продукт с высокой добавленной стоимостью выпускают на своем мясокомбинате. Колбаса копченная на ольховой щепе или зельц с корнишонами. Обновили производство, создали уникальные рецептуры, растет экспорт. Останавливаться на достигнутом не собираются.
Ирина Хацкевич, мастер участка Борисовского мясокомбината:
Мы должны работать и своим трудом доказать, что мы можем спасти нашу страну, что только работой мы можем доказать, что мы действительно чего-то стоим. Люди все идут на работу с удовольствием. Они приходят, они знают, что им нужно кормить семьи свои, что нужно растить детей, что детей нужно отправлять в школу – скоро 1 сентября.
Создание холдинга, производство продукции, экспорт. Перспективы финансового роста предприятия уже просчитаны.
Владимир Миранович, директор Борисовского комбината хлебопродуктов:
Мы достаточно большое предприятие, такая интеграционная структура с общей численностью более 4,5 тысячи работающих. У нас средняя зарплата более 1 100 рублей. Мы уже в этом году ее увеличивали – более чем на 12 % увеличили. Планируем во второй половине года также увеличение – это осенью. Ну, у нас цель – заработная плата в следующем году минимум 1 400. Нам надо спокойно работать над реальным сектором экономики и объединять наших людей, нацеливать их только на работу.