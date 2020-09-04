Почему первые дни сентября особенно опасны для детей и что делать родителям? Рассказывает Станислав Соловей
Новости Беларуси. Тему безопасности детей на дорогах и в целом дорожную обстановку в программе Новости «24 часа» обсудили со Станиславом Соловьем.
Татьяна Савчик, СТВ:
Начался учебный год, дети пошли в школу. Как всегда, на первый план выходит их безопасность. Есть ли уже какая-то статистика – есть ли пострадавшие в ДТП дети?
Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Да, действительно, к сожалению практически каждый день на дорогах страны получают травмы дети. Всего с начала года 16 несовершеннолетних погибли в дорожно-транспортных происшествиях, еще более 270 получили различные травмы.
К сожалению, мы видим, что количество пострадавших увеличивается именно в тот период, когда начинается учеба, когда дети приехали где-то из деревень. Где-то они не привыкли к интенсивному движению в городе, где-то, наверное, ослаблен контроль со стороны родителей – дети остаются предоставленными сами себе. Вот это все вкупе дает такую опасность, которая грозит детям в эти первые дни сентября, пока они не привыкнут к достаточно интенсивному движению в городе.
Провести ребенка по безопасному маршруту в школу, взять его за руку
Татьяна Савчик:
На ваш взгляд, водители как относятся к тому, что на улицах уже стало много детей? И появилась ли какая-то осознанность, что нужно ездить аккуратнее.
Станислав Соловей:
Водители, конечно же, понимают, что началась учеба и все чаще можно встретить ребенка на дороге. Поэтому многие прислушиваются к тем рекомендациям, которые, в свою очередь, мы доносим до всех. Это быть очень внимательными, проезжая пешеходные переходы: нужно помнить, что из-за стоящего транспорта может выйти ребенок. Нужно очень аккуратно проезжать какие-то проезды вблизи дошкольных учреждений, вблизи школ. И в принципе взрослые это осознают.
Родители тоже достаточно часто прибегают к тому, что мы им рекомендуем, особенно в первые дни собственным примером показать, как необходимо вести себя на дороге. Провести ребенка по безопасному маршруту в школу, взять его за руку. Переходя, например, проезжую часть, еще раз напомнить, что нужно делать. Необходимо именно рассказать про самые опасные участки на пути в школу. И если это сделать с ребенком два-три раза, то он, скажем так, автоматически будет понимать, где ему нужно сконцентрироваться для того, чтобы в случае появления опасности на нее среагировать.
Достаточно плотное движение велосипедистов мы наблюдаем после 1 сентября
Татьяна Савчик:
Сегодня на улицах города заметно прибавилось велосипедистов среди как взрослых, так и детей. Какую лепту они вносят в дорожную ситуацию?
Станислав Соловей:
Достаточно плотное движение велосипедистов мы наблюдаем после 1 сентября. Многие подростки сели на велосипеды, и это в какой-то степени осложняет, конечно же, движение для водителей, потому что где-то велодорожки пересекают проезжую часть дороги, где-то велодорожки граничат с проезжай частью. Поэтому достаточно плотное движение велосипедистов, в свою очередь, заставляет водителей быть более внимательными.
Но и также мы обращаемся ко всем велосипедистам. Необходимо помнить, что чтобы переходить проезжую часть дороги, необходимо спешиваться, если нет специальной разметки. Необходимо помнить о том, что очень часто водитель не имеет физической возможности заметить, если велосипедист на большой скорости приближается к дороге и хочет проехать, например, по пешеходному переходу. Таких конфликтных ситуаций достаточно много, поэтому на дороге должно быть взаимоуважение и каждый должен думать о своей безопасности.
К сожалению, у детей, особенно маленьких, еще это чувство самосохранения не сформировано, поэтому по сути вся ответственность за их безопасность лежит на взрослых.
Дорожные ситуации говорят о том, что очень часто родители пренебрегают безопасностью детей
Татьяна Савчик:
Какая в целом дорожная обстановка в стране?
Станислав Соловей:
Машин стало больше, все это заметили в первые дни сентября. Достаточно много стало пробок, потому что многие подвозят своих детей к школам. И в этом случае необходимо в первую очередь соблюдать правила перевозки детей. Мелочей на дороге не бывает, кому-то ребенка в школу провести буквально 300-500 метров, а кому-то надо проехать несколько километров вплоть до соседнего населенного пункта.
Поэтому мы напоминаем, что детей нужно перевозить с помощью детских удерживающих устройств. Если ребенок выше 150 сантиметров, тогда уже можно не использовать эти устройства. Использование, конечно же, должно соответствовать требованиям. Не просто ребенок должен в кресле сидеть, а это кресло должно соответствующим образом быть закреплено. Ребенок должен быть соответствующим образом пристегнут, чтобы шлейки лежали так, как нужно.
К сожалению, дорожные ситуации, которые возникают, говорят о том, что очень часто родители пренебрегают безопасностью детей. Например, едут сами пристегнутыми, а ребенок сзади стоит между креслами, смотрит вперед. Казалось бы незначительное столкновение приводит к серьезным последствиям.
«Чтобы не пострадали люди, решил сообщить в ГАИ». В Минске наградили мужчину, который помог задержать пьяного водителя
Новости Беларуси. В ГАИ Минска наградили мужчину, который помог задержать пьяного водителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Виктор Молчан ехал по трассе Минск–Микашевичи, когда заметил виляющую из стороны в сторону машину. Мужчина тут же сообщил об этом в ГАИ, затем продолжил преследование авто до момента прибытия патрульного экипажа. Подозрительную легковушку инспекторы остановили на улице Рижской. Результат медицинского освидетельствования показал у водителя почти 2,5 промилле алкоголя. Госавтоинспекция выразила благодарность Виктору Молчану за оперативную помощь.
Виктор Молчан:
Я выезжал из населенного пункта Самохваловичи, заметил водителя, который ехал неадекватно. И, чтобы не пострадали люди, решил сообщить в ГАИ. Я ехал за ним, пока, соответственно, сотрудники его не задержали.
Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Это не первый случай, когда граждане оказывают нам содействие в задержании нарушителей правил дорожного движения. Мы благодарим минчан, которые не остаются равнодушными к допускаемым нарушениям правил дорожного движения. В частности, к управлению транспортными средствами в алкогольном опьянении. Ведь порой сообщить о данном происшествии либо случае является нормальной гражданской позицией, которая позволит своевременно среагировать и где-то предупредить трагедию, сохранить чьи-то человеческие жизни.
За езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф от 1 350 до 2 700 рублей и лишение прав на 3 года. За повторное нарушение водителя привлекут к уголовной ответственности.