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Почему появляются прыщи у взрослых?

22.11.2017 - 00:14

Новости Беларуси. О каких проблемах со здоровьем могут сигнализировать прыщи и угри, рассказали в программе «Теледоктор».

Майя Некрасова, заведующая амбулаторно-дерматологическим отделением №1 УЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» г. Минска:
Угревая болезнь – это хроническое заболевание сальных желез и волосяных фолликулов. Обычно развивается в период активного репродуктивного возраста и в пубертатный период. У девочек с 12 до 16 лет и у мальчиков с 13 до 18 лет, то есть, период активного полового развития.

Хотя, угри бывают и у взрослых.

Причин множество: и эндокринные заболевания, приём медикаментозных препаратов, нерациональное использование косметических средств.

Здоровье кожи. Теледоктор

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