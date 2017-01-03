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Почему у снеговика нос из морковки и кто настоящие родители Снегурочки?

03.01.2017 - 11:51

Нос морковкой, на голове ведро и рот до ушей «хоть завязочки пришей». По народным преданиям, снеговик родился у великого отца Деда Мороза и снежной матери Вьюги-Метелицы. А всеми любимая внучка Снегурочка – это дочка Снеговика и Весны-красны.

В былые времена зима была с лютыми морозами и вьюгами, поэтому снежные создания изображались свирепыми снежными монстрами. И только в 19 веке снеговики “подобрели” и вошли в незаменимую новогоднюю троицу вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

 Рождаются снеговики в тот момент, когда мороз даёт слабину и снег становится мягким и липким. Образ этого снежного персонажа  носит мистический характер. Нос в виде морковки – для милости духов урожая и плодородия. Перевёрнутое ведро на голове символизирует достаток. А метлу давали, чтобы охранял жилище и разгонял тучи на небе.

Во всех странах облик снеговика примерно одинаковый. Отличаются лишь детали. Например, вместо ведра – цилиндр на голове, два снежных кома, а не три или же размер в несколько раз больше… А вот снежная баба – исконно русское достояние. Наши предки верили, что вьюгами, метелями повелевают духи женского пола. Чтобы зима была не слишком суровой, лепили снежную бабу и водили вокруг неё хороводы с песнями.

По одной из легенд снеговик – это будущий ангел. Поэтому можно  его слепить и нашептать на ушко самое сокровенное. Как только зимнее чудо растает, желание доставится на небо и обязательно осуществится.

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