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Почему учителя воспитателем в детском лагере оформляют только на полставки?

23.06.2017 - 17:26

Новости Беларуси. Вопрос от зрителя программы «Открытый разговор».
Марина Лесун, главный технический инспектор Белорусского профсоюза работников образования и науки:
Сейчас, в соответствии с трудовым законодательством, учитель, работающий воспитателем в оздоровительном лагере, имеет право работать в лагере только на полставки, находясь в трудовом отпуске.

Но ведь он находится в лагере круглые сутки.

Значит, как выйти из такой ситуации. Можно руководителю лагеря, либо учредителю заключить с воспитателем гражданско-правовой договор. Оформляться на работу при этом не надо. Режим работы не регулируется. Оплата труда – по договорённости с нанимателем.  

Лариса Емельянчик, консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь:
Министерство образования инициировал перед министерством труда и социальной защиты разработку нормативного акта, который бы позволил урегулировать направление педагогических работников на работу.  

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