﻿ Почему врачи рекомендуют 2-3 половых контакта в неделю для наступления беременности? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » В тему

Почему врачи рекомендуют 2-3 половых контакта в неделю для наступления беременности?

29.11.2017 - 17:30

Новости Беларуси. Регулярная половая жизнь, с точки зрения врачей – 2-3 половых контакта в неделю, рассказали в программе «Теледоктор». Врач пояснила, почему этот фактор важен для зачатия.

Алла Зубарева, врач-акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. Минска:
Хочется объяснить, откуда взялась такая рекомендация – 2-3 раза. Если взять менструальный цикл женщины – как правило, 28 дней – где-то в течение месяца у женщины развивается и растёт одна яйцеклетка. Во время овуляции происходит выход яйцеклетки и она способна к оплодотворению, всего лишь, в течение 1,5-2 суток. То есть, женщина за целый месяц может забеременеть очень маленький промежуток времени – в течение двух суток.  

Теледоктор. Бесплодие

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Теледоктор. Бесплодие
«Эффективность процедуры ЭКО очень сильно зависит от возраста»
Можно ли при ЭКО выбрать пол ребёнка?
«Находятся каждый на своей полочке»: где живут эмбрионы перед ЭКО и как выглядит жизнь длиной в 3 дня
«Это какие-то другие дети»: 5 мифов об ЭКО
Мужское бесплодие: при наличии каких симптомов нужно идти к врачу
Самые частые причины бесплодия: 4 фактора
Хотели зачать ребёнка и пользовались контрацептивами: случай из практики врача
Все новости по теме Теледоктор. Программа о здоровье
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru