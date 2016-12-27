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Почему животные-альбиносы не выживают в дикой природе?

27.12.2016 - 12:48

«Белая ворона» – говорят о тех, кто не похож на других, не соответствует стандартам. А вы представляете себе белую ворону в буквальном смысле?

Эти необычные пернатые, которые выделяются на фоне остальных сородичей, действительно существуют. Их цвет обусловлен таким видом генетической мутации, как альбинизм.

Белоснежные львы, верблюды и павлины, киты, аллигаторы и пингвины…Правда, удивлять своими уникальными созданиями может не только природа. Человек стал сам разводить животных-альбиносов в лабораторных условиях: крыс, мышей, кроликов, лягушек.

Явление альбинизма встречается крайне редко: один альбинос на 20 тысяч сородичей! Поэтому, если вы встретили  такую жемчужину в естественных условиях, то это большая удача, и, конечно же, хорошая примета.

Однако красота, как говорится, требует жертв. Альбиносы имеют слабый иммунитет, притупленное зрение и нередко получают солнечные ожоги.

Поэтому обнаруженных в диких условиях особей в основном перевозят в зоопарк.

Кстати, существуют некоторые виды животных, которых часто путают с альбиносами. Они также имеют белый окрас, но по причине редкой мутации цвета.

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