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Почти 10 миллионов карточек могут не работать в ночь с 10 на 11 ноября

10.11.2017 - 19:56

Новости Беларуси. Без связи могут остаться более 3000 банкоматов, 2500 инфокиосков, 74 тысячи магазинов, кафе и ресторанов и почти 10 миллионов карточек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой ночью банковской процессинговый центр будет проводить технологические работы в режиме реального времени с 03:00 до 06:00.

Эта информация особо ценна пятничным полуночникам – наличные точно не помешают. Только необходимое их количество в кошельке помогает экономить.

Больше новостей экономики за 10 ноября можно найти здесь.

Почти 10 миллионов карточек могут не работать в ночь с 10 на 11 ноября

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