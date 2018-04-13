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Почти 1500 нарушений выявлено в сфере охраны труда при подготовке к весенне-полевым работам

13.04.2018 - 17:35

Новости Беларуси. Результаты мониторинга 13 апреля озвучили профсоюзы. В течении месяца инспекторы труда проверили около 300 хозяйств по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые распространенные нарушения – отсутствие у работников средств индивидуальной защиты и спецодежды. Также много претензий к тому, как ремонтируется техника.

Александр Зайцев, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:
Анализ несчастных случаев, которые происходят в том числе и в сельском хозяйстве, показывает, что в большом количестве причиной является человеческий фактор. Поэтому пристальное внимание уделялось проведению инструктажей, внеплановых, целевых перед началом сельскохозяйственных работ.

Многое делается для того, чтобы на работы в поле вышли лишь исправные трактора и агрегаты, которые в обязательном порядке прошли техосмотр.

Почти 1500 нарушений выявлено в сфере охраны труда при подготовке к весенне-полевым работам

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