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«Почувствовали толчок, и в следующую минуту автобус полетел в кювет»: директор турфирмы об аварии в Польше

26.04.2017 - 10:58

Новости Беларуси. Большинство белорусских туристов, которые пострадали в результате аварии в Польше, уже вернулись в Беларусь. Автобус с пассажирами 26 апреля в начале четвертого утра прибыл в пункт пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.

Напомним, экскурсионный автобус, на борту которого находилось больше 40 белорусов, перевернулся недалеко от населенного пункта Завада. Всего пострадали 17 человек. Всем оказана медицинская помощь. 8 пассажиров до сих пор остаются в польской больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное, травмы не серьезные. Они будут доставлены домой на днях после завершения обследований. В турфирме рассказали, что по возвращению в Беларусь люди получат денежную компенсацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Екимова, директор турфирмы:
Произошла авария на совершенно ровной дороге. Одна секунда – и автобус летит в кювет. Что конкретно произошло, разбираются сейчас польские специалисты. Пока ответа на этот вопрос нам так и не дали. Трудно сказать, потому что большая часть группы спала. Мы ничего не видели, почувствовали толчок, и в следующую минуту автобус полетел в кювет.

Александр Громов, пострадавший турист:
Лучше всего мне запомнилось, как мы из него выбирались. Двумя путями: через переднее стекло и через верхний люк.

Посольство Беларуси и МИД следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с медиками и правоохранительными органами Польши.

«Почувствовали толчок, и в следующую минуту автобус полетел в кювет»: директор турфирмы об аварии в Польше

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