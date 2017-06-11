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Почувствовать себя спасателем: в Гродненской области члены молодежных отрядов охраны правопорядка стали бойцами МЧС

11.06.2017 - 16:29

Новости Беларуси. Порядка 20 молодежных отрядов охраны правопорядка из разных районов Гродненской области прошли сборы. Бойцы соревновались на полосе препятствий, в знаниях основ безопасности и в медицинской подготовке. Уже с понедельника они отправятся в летний патруль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавший:
Шел по лесу, упал, рука болит, пальцами не могу двигать.

Такая ситуация вполне могла случиться в жизни, а пока вместо деревьев – стулья, вместо раны – рисунок фломастером.

Руслан Коваленко, учащийся Вороновского государственного профессионально-технического колледжа:
Бывают в жизни ситуации, когда человеку становится плохо, кто-то тонет, нужно помочь. У меня таких ситуаций не было, но я уже к ним готов.

Если медицина – задание на смекалку, то полоса препятствий – тренировка выносливости.

Куртка, комбинезон, пояс, каска и краги – это такие специальные перчатки. Вот что составляет боевую одежду спасателя. Кстати, полная экипировка весит 40 килограммов.

Здесь главное собрать волю в кулак и следить за временем. Быстро надел «боевку» – заработал балл команде.

Кстати, профессиональные бойцы МЧС укладываются в 18 секунд. Но надеть форму спасателя мало, еще надо доказать на деле силу и отвагу. Среди барьеров и трамплинов это не так просто.

Глеб Криштофик, ученик СШ № 2 города Свислочь:
Вообще, сложно. Сложно было одеться.

Эти соревнования – своего рода разминка перед настоящим боевым заданием. Молодежные отряды через пару дней отправляются в летний патруль.

Татьяна Ескевич, начальник Центра пропаганды и взаимодействия с общественностью Гродненского областного управления МЧС:
Есть добровольцы, которые вместе с ОСВОДом, МЧС, с работниками лесного хозяйства участвуют в рейдах по обследованию лесных массивов и водоемов.

Денис Черняк, второй секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Данное соглашение и его цель была именно на привлечение молодежных правовых отрядов охраны правопорядка к оказанию содействия Министерству по чрезвычайным ситуациям.

И ведь оказать реальную помощь – не пустые слова. Примеров сотни. В конце мая оршанские школьники спасли от пожара целую деревню. А выпускник школы из Молодечно вытащил из вод Березины утопающего первоклассника. В Островецком районе ребенок вовремя вызвал МЧС, тем самым сохранил жизнь рыбаку-подледнику. И тренировки, как это соревнование, тоже могут оправдать себя на деле.

Почувствовать себя спасателем: в Гродненской области члены молодежных отрядов охраны правопорядка стали бойцами МЧС

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