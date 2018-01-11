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Подарки от Президента и концерты: 14 тысяч юных белорусов приняли участие в благотворительной акции «Наши дети»

11.01.2018 - 15:36

Новости Беларуси. Участниками благотворительного марафона «Наши дети» стали 14 тысяч юных белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это дети, живущие в детских домах и опекунских семьях, школах – интернатах и других социальных учреждениях.

Напомним, уже 22 года в Беларуси существует новогодняя традиция: дарить тепло и внимание ребятам, которые в силу разных жизненных обстоятельств оказались без родительского внимания и не только. На протяжении нескольких недель в акции принимали участие представители бизнеса, общественных организаций и власти. Они дарили подарки, сладости и всё то, о чем в Новый год мечтают дети.

Раиса Сидоренко, заместитель министра образования Республики Беларусь:
В нашей стране нет ни одного ребенка в новогодние праздники, для которого этот праздник не стал ярким событием в его жизни.

Наши дети, которым мы уделяем огромное внимание, отвечают тем же. То есть они относятся с вниманием, благодарностью и заботой.

Безусловно, и на республиканском уровне, и в каждом регионе эта акция прошла очень ярко и интересно.

Всего в детские дома передана помощь на сумму свыше миллиона рублей. И это не считая подарков Президента, которые также получили воспитанники учреждений.

Подарки от Президента и концерты: 14 тысяч юных белорусов приняли участие в благотворительной акции «Наши дети»

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