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Подарочные сертификаты, скидочные карты и рассрочки: как в Борисове реанимируют убыточные магазины

25.07.2017 - 18:23

Новости Беларуси. Борисовские торговцы расширяют сеть объектов. Государственное предприятие успешно конкурирует с частными, не теряет потребителя и, мало того, «вытягивает» убыточные объекты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Несколько лет назад местный торговый дом взял под опеку несколько магазинов и объект общественного питания. Там сделали ремонт, обновили ассортимент, оптимизировали цены. В результате предприятия стали на ноги и дают прибыль.

Подробнее о «непокупном» успехе в видеоинформации.

Подарочные сертификаты, скидочные карты и рассрочки: как в Борисове реанимируют убыточные магазины

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