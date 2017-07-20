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Подать документы на бюджет медколледжей можно до 9 августа, на платное – до 16

20.07.2017 - 23:45

Новости Беларуси. В столице стартовала приемная компания в медицинские колледжи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2017 году для абитуриентов введено централизованное тестирование на две специальности из трех.

Чтобы поступить на «Сестринское дело» либо «Фармацию» нужно сдать биологию и русский или белорусский язык. Документы принимают как на бюджетную, так и на платную формы обучения.

Владимир Крупенченков, директор Белорусского государственного медицинского колледжа:
Эта профессия очень нужная не только в плане помощи другим, она очень полезная и для себя. Ты всегда можешь прийти на помощь любому человеку, который нуждается в ней.

Организацией занимаются волонтеры.

Они подготавливали аудитории для приема документов и теперь помогают абитуриентом правильно написать заявления.

Елена Тиханюк, абитуриентка:
Я поступаю на «Лечебное дело». Это очень интересно.

Я увлекаюсь биологией, химией.

Диана Жут, абитуриентка:
Я хочу поступать на медсестру. Хочу помогать людям.

Будущим медикам подать документы на бюджетную форму обучения можно до 9 августа, на платную – до 16.

Подать документы на бюджет медколледжей можно до 9 августа, на платное – до 16

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