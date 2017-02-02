новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Поддержать здоровье растений: озеленители в Минске приступили к сезонной обрезке деревьев

02.02.2017 - 22:02

Новости Беларуси. Весенний марафет. Столичные озеленители приступили к сезонной обрезке деревьев.

Специалисты говорят о том, что сейчас самое подходящее время, чтобы снять лишние ветки.

Это помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту. Кроны приводят в порядок также для эстетики городских улиц и для обеспечения необходимого освещения в близлежащих домах. У многих жителей столицы, чьи окна застилают массивные ветки, вид на улицу будет намного лучше.  

Юрий Лягушевич, специалист подрядной организации по озеленению дворовых территорий:
Эти работы происходят с октября по март месяц, когда на деревьях нет листьев. Работа заключается в том, что территорию мы огораживаем, предупреждаем жильцов, что такие работы будут проходить в определённый период.

Наши сотрудники приезжают, выполняют обрезку и за собой мы убираем ветки, которые остаются на территории.  

Выполняют работы подрядные организации по озеленению дворовых территорий. Однако и сами минчане могут помочь в подготовке к весне, например, подстричь кусты в своём дворе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поддержать здоровье растений: озеленители в Минске приступили к сезонной обрезке деревьев

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Аллея возле «Чижовка-Арены»: 29 октября администраций Заводского района посадила 90 лип
Аллея возле «Чижовка-Арены»: 29 октября администраций Заводского района посадила 90 лип
В Минске появится 36 новых аллей: осенью-2016 посадят 4000 деревьев
Осенью-2016 в Минске посадят 4000 деревьев: липы, клены, рябины, китайский тополь и ясень
Марш-бросок по озеленению Минска: как деревьями увековечат человеческие достижения
Марш-бросок по озеленению Минска: как деревьями увековечат человеческие достижения
Аллеи многодетных семей и добрых людей появятся в Минске: нестандартные планы по озеленению города
Посадить дерево своими руками: в Минске планируется создать 36 новых аллейПосадить дерево своими руками: в Минске появится 36 новых аллей
Посадить дерево своими руками: в Минске появится 36 новых аллей
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства унитарного предприятия «Минскзеленстрой»
Анжелика Пузанкова, представитель УП «Минскзеленстрой» – о том, как сохранить и приумножить зеленые насаждения в Минске
Школьница из Жодино предлагает разбивать сады на крышах многоэтажек
Школьница из Жодино предлагает разбивать сады на крышах многоэтажек
Вырубили ели на Жуковского
В Минске ради строительства метро вырубили аллею с голубыми елями и липами: жители жалуются!
Все новости по теме Озеленение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru