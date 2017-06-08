новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Поддержка предпринимательства и малого бизнеса вдоль маршрута Шелкового пути: какие темы обсудят на заседании ПА ЦЕИ в Минске

08.06.2017 - 09:39

Новости Беларуси. Политики, бизнесмены, представители банков и таможенных служб стран –участниц Центрально-Европейской инициативы вновь соберутся в белорусской столице. Основная тема нынешней встречи – поддержка местного предпринимательства и малого и среднего бизнеса вдоль маршрута Шелкового пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители более 10 стран обсудят, как сблизить нормы и стандарты в сфере торговли и таможенного оформления и как развивать основные транспортные артерии в регионе ЦЕИ. Инвестиционный потенциал нашей страны участники форума обсудят на встрече глав торгово-промышленных палат стран объединения.

Напомним, в 2017 году Беларусь впервые взяла на себя председательство в Центрально-Европейской инициативе. Всего запланировано более 20 мероприятий.

Поддержка предпринимательства и малого бизнеса вдоль маршрута Шелкового пути: какие темы обсудят на заседании ПА ЦЕИ в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Экономическая безопасность и роль Беларуси между Востоком и Западом: конференция «Минский диалог» проходит в нашей столице
Экономическая безопасность и роль Беларуси между Востоком и Западом: конференция «Минский диалог» проходит в нашей столице
Беларусь расценивает сотрудничество со странами центрально-европейской инициативы как площадку для взаимодействия с ЕС
Беларусь расценивает сотрудничество со странами центрально-европейской инициативы как площадку для взаимодействия с ЕС
Заседание парламентского комитета центрально-европейской инициативы состоится 30 мая в Минске
Заседание парламентского комитета центрально-европейской инициативы состоится 30 мая в Минске
Почетное консульство Португалии открылось в Минске 25 мая
Почетное консульство Португалии открылось в Минске 25 мая
Политолог Пётр Дуткевич: «Без страха сейчас невозможно строить политику, надо чем-то людей пугать»
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Уменьшить разрыв между глубинкой и столицей: Президент обсудил перспективы развития регионов с Маркку Марккулой
Александр Лукашенко: мы являемся надежными партнерами тех, кто в Европе радеет за счастливую жизнь людей, живущих в глубинке
Александр Лукашенко: мы являемся надежными партнерами тех, кто в Европе радеет за счастливую жизнь людей, живущих в глубинке
Беларусь рассчитывает на расширение диалога с местными и региональными властями стран ЕС и ВП
Беларусь рассчитывает на расширение диалога с местными и региональными властями стран ЕС и ВП
Все новости по теме Беларусь-Евросоюз
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru