новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

«Поделиться идеями и расширить кругозор»: кто поедет на фестиваль молодежи в Сочи от Столбцовского района

11.10.2017 - 18:22

Новости Беларуси. Тем временем делегация Минской области собирается в Сочи – на мировой фестиваль молодежи. Начинается он 14 октября. А пока самые талантливые и инициативные готовятся к поездке. И это не только сбор чемодана, сколько упорядочение творческих идей. На формуле предполагается презентация молодежных проектов. Минщине есть что предложить.

Наталья Пучко, заведующий амбулаторией Столбцовской центральной районной больницы:
Это 19-й всемирный съезд молодежи и студентов, который собирает активную молодежь, с активной жизненной позицией. Чтобы все могли поделиться своими новыми идеями и расширить свой кругозор.

От Столбцовского района Минской области в «город солнца» отправится 3 человека. Все они – молодые специалисты, которые недавно закончили ВУЗ. Кстати, в этом году в район по распределению приехало 170 человек. Их стараются поощрить, стимулировать морально и материально. Поставлена ​​задача закрепить кадры на месте.

Сергей Шестель, заместитель председателя Столбцовского райисполкома:
Мы стремимся поднимать уровень заработной платы. На сегодняшний день средняя зарплата по району 680 рублей составляет. Это комплекс всех социальных гарантий, которые предусмотрены коллективными договорами в трудовых коллективах. И, конечно, организация досуга для молодежи.

«Поделиться идеями и расширить кругозор»: кто поедет на фестиваль молодежи в Сочи от Столбцовского района

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Много интересных и талантливых ребят: Витебские участники уже отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Много интересных и талантливых ребят: Витебские участники уже отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов
«Большая честь быть в рядах делегации от Республики Беларусь»: кто представит Витебскую область на Всемирном фестивале молодежи и студентов
«Большая честь быть в рядах делегации от Республики Беларусь»: кто представит Витебскую область на Всемирном фестивале молодежи и студентов
Я очень рада: 160 человек представят Минск на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов
Я очень рада: 160 человек представят Минск на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов
Международный Кубок по воздухоплаванию впервые состоится в Беларуси
Более 800 участников из Беларуси и стремление команды СТВ покорить пьедестал: на берегу Ислочи прошел фестиваль «Олимпия»
Более 800 участников из Беларуси и стремление команды СТВ покорить пьедестал: на берегу Ислочи прошел фестиваль «Олимпия»
Более 800 человек со всех регионов Беларуси съехались на берег Ислочи на молодежный фестиваль «Олимпия»
Более 800 человек со всех регионов Беларуси съехались на берег Ислочи на молодежный фестиваль «Олимпия»
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдёт в Сочи
Интересно абсолютно все: более 300 белорусов поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 в Сочи
Интересно абсолютно все: более 300 белорусов поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 в Сочи
Все новости по теме Молодежные фестивали, Одаренная молодежь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru