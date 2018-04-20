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Подъем в шесть утра, отбой в десять вечера: как проходит день в спецназе

20.04.2018 - 10:59

Подъем в шесть утра, отбой в десять вечера – таков обычный уклад жизни солдат в армии. Для них жизнь по расписанию и постоянная физическая нагрузка – это не испытание, а привычное дело.

Костя – стрелок-гранатометчик шестой роты специального назначения, отдает долг родине уже пять месяцев. Парню – 21, до призыва работал учителем физкультуры и жил в Бресте. 

Константин Завадский, военнослужащий войсковой части 3214: 
Самое сложное – мысль о том, что до дома очень-очень много. Но потом ты не задумываешься совсем об этом. Наверное, самое сложное – это расстояние, когда ты начинаешь просто очень сильно скучать по родным.  

Костя никогда не думал о том, чтобы избежать службы, наоборот – хотел пойти в армию. Это своего рода испытание, через которое должен пройти каждый парень, чтобы стать настоящим мужчиной, считает юноша. Свое личное время Костя проводит с пользой: читает книги, пишет письма любимой девушке и звонит родным.  

Константин Завадский: 
Я стал сдержаннее, то есть у меня мысли немножко совсем поменялись. Много очень ценностей на самом деле приобретаешь, находясь в армии. И очень много даже чувствуешь поддержки своих товарищей. Это самое главное.  

Попасть в спецназ – задача, которая под силу не каждому юноше. Здесь служат, в прямом смысле этого слова, избранные. 

Сергей Климович, начальник отделения боевой подготовки военной части 3214: 
Основной критерий – это у нас группа здоровья. Второе – это… даже первое будет – это морально-психологические качества, здоровье. Бригада спецназа – это преимущество отдается спортсменам, людям, которые занимались какими-то видами спорта, какими-то видами единоборств.

Сейчас у бригады спецназа особенный период: стартовала подготовка к квалификационным испытаниям на право ношения Крапового берета. Это возможность для воинов завоевать символ профессионализма и мужества.  

Константин Завадский:  
Здесь каждый день – мучительные просто тренировки, ты постоянно чувствуешь боль в мышцах, но ты чувствуешь, как крепнешь здесь духом. И ты начинаешь понимать, почему Краповый берет – это высшая награда для военнослужащих и для спецназа. 

На протяжении двух недель солдат активно готовится к испытаниям, им предстоит приложить максимум усилий, ведь право на ношение Крапового берета получит только лучший из лучших.  

Сергей Климович:
Краповый берет – символ мужества, отваги, доблести военнослужащего Внутренних войск. 300 человек было желающих поучаствовать в этих квалификационных испытаниях, после проведения так называемого нулевого этапа каких-то отборочных упражнений осталось только 100 военнослужащих, которые были допущены участвовать в сборах. 

Еще семь месяцев – и этих ребят ждет увольнение в запас. 

Константин Завадский:
Армия сделала меня лучше в физическом, моральном плане. Самое главное – это уверенность в себе очень хорошая появилась. Это самое главное. Я не знаю, есть тут такие качества, которые развиваются, и их ты никогда без армии не разовьешь.  

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