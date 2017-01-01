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Подготовка к «Западу-2017»: российские военные прибыли в Беларусь для проведения учений тыловых служб

21.08.2017 - 14:04

Новости Беларуси. Активная фаза подготовки к учениям «Запад-2017» началась в Беларуси. Для этого в страну прибыли российские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с белорусскими коллегами они проведут учения сил тылового и технического обеспечения. Тренировка продлится 5 дней. Личный состав отработает элементы эвакуации, прикрытия и ремонта боевой техники.

Добавим, учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября на территории двух государств. В них примут участие около 13 тысяч военнослужащих, а также 680 единиц боевой техники. Ожидается присутствие 80 международных наблюдателей.

Подготовка к «Западу-2017»: российские военные прибыли в Беларусь для проведения учений тыловых служб

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